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Грузоперевозки ...

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Прохождение ИДК на КПП Жайсан и Маштаково — правила и актуальная дорожная обстановка в 2026 году

Прохождение ИДК на КПП Жайсан и Маштаково — правила и актуальная дорожная обстановка в 2026 году

Прохождение ИДК на КПП «Жайсан» и «Маштаково» для водителей-международников может стать причиной длительного простоя, если заранее не учесть порядок контроля, требования к автомобилю и текущую загрузку погранпереходов.

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