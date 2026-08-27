Прохождение ИДК на КПП Жайсан и Маштаково — правила и актуальная дорожная обстановка в 2026 году

Прохождение ИДК на КПП «Жайсан» и «Маштаково» для водителей-международников может стать причиной длительного простоя, если заранее не учесть порядок контроля, требования к автомобилю и текущую загрузку погранпереходов.
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