Олжас Абраев назначен генсеком КФФ

Состоялось заседание исполкома КФФ. В повестку дня заседания включены вопросы об утверждении положений, регламентов и календарей футбольных мероприятий на текущий 2022 год.

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