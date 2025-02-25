Ученый оценил запасы редкоземельных металлов в России

В России расположено около четверти мировых запасов редкоземельных элементов. Об этом в интервью «Известиям» рассказал доцент кафедры редких металлов и наноматериалов Уральского федерального университета (УрФУ) Сергей Кириллов.
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