Бывшего футболиста, спасшего женщину в Крыму, похоронят на родине

Денис Грибахо бросился в штормовое море, чтобы спасти незнакомую женщину, которую унесло на сапборде от берега, и ценой собственной жизни вытолкал её к суше.
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