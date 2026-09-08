В Подмосковье стартовал новый сезон акции «V Единстве Za Победу»

В Московской области начался новый сезон эколого-патриотической акции «V Единстве Za Победу». Всем желающим предлагают не только внести вклад в заботу об окружающей среде, но оказать поддержку бойцам СВО, жителям приграничных регионов и новых территорий.
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