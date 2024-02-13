Суд изъял у чиновника из Кузбасса 4 квартиры и 4 машины

Данное имущество обращено в доход государства.Начальник территориального отдела по Ижморскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кузбасса подал апелляцию на решение суда об изъятии у него имущества в пользу государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии