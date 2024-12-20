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"Мы борцы и победители": ВСУ попытаются убедить Трампа не отказывать в поддержке - FT

"Мы борцы и победители": ВСУ попытаются убедить Трампа не отказывать в поддержке - FT

Киев надеется убедить Трампа поддержать Украину, показав, что ВСУ являются "борцами" и "победителями".

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