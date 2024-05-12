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«Болонья» сыграет в ЛЧ впервые за 60 лет. «Ювентус» тоже вышел в групповой этап

«Болонья» сыграет в ЛЧ впервые за 60 лет. «Ювентус» тоже вышел в групповой этап

«Рома» проиграла «Аталанте» (1:2) в 36-м туре Серии А. Потеря очков римлян позволила «Болонье» и «Ювентусу» гарантированно получить места в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

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