«Я здесь с оружием в руках, когда вся власть сдернула из Киева». Порошенко рассказал о первых часах после начала СВО

Порошенко обвинил власти в бегстве из Киева в первые часы после начала СВО Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в бегстве из Киева в первые часы после начала специальной военной операции (СВО) 24 февраля 2022 года, в то время как он остался в столице с оружием в руках.