NBC News: В создании дипфейка Байдена признался политтехнолог-демократ Крамер

Политолог Стив Крамер, который сотрудничает с американской Демократической партией, выступил с признанием в том, что подделал голос действующего президента США Джо Байдена, а также организовал проведение массового обзвона избирателей, проживающих на территории штата Нью-Гэмпшир.
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