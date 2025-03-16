Зловещие тайны океанов: что такое "врата в преисподнюю" и "зона Аида"

Global Look Press/Robin Loznak/ZUMAPRESS.com "Зияющая воронка", "водосточная труба Тихого океана" и самое зловещее – "врата в преисподнюю" – какие только пугающие названия не давали бездонному провалу на краю побережья Орегона в США.
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