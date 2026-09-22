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В Китае начали строить крупнейший в мире железнодорожно-автомобильный мост

В Китае начали строить крупнейший в мире железнодорожно-автомобильный мост

Строительство крупнейшего в мире железнодорожно-автомобильного моста / © China Railway Major Bridge Engineering Group Беспилотник поднялся с вершины пилона № 5, буксируя трос из высокопрочного волокна Dyneema диаметром 2,5 миллиметра и длиной 1700 метров.

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