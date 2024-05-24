В Челябинской области пройдут важные старты российских фигуристов

Челябинск и Магнитогорск примут всероссийские турниры по фигурному катанию. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, исполком Федерации фигурного катания России утвердил календарный план соревнований на сезон-2024/2025.