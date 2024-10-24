Прививки от гриппа поставили 36% уральцев

Жители Свердловской области недостаточно активно ставят прививки от гриппа. На сегодняшний день привились около 36% от общего числа уральцев, тогда как для формирования необходимой иммунной прослойки необходимо довести этот показатель до 65%.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии