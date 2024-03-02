Увлекательное путешествие в историю СССР

Дин Конгер (Dean Conger), работавший в National Geographic, приезжал в СССР более тридцати раз. Каждый раз он старался заснять моменты жизни простых людей, живущих в стране, и пытался передать при этом самобытность советского народа.
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