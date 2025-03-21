Минздрав беженцев и катастроф: «Сколько может продолжаться произвол главврачей и их замов?»

Евгений Петров

Тут все очень спорно. Несколько лет назад, я еще не ушел на пенсию, я предлагал тем, кто говорил, что мало платят, приехать к нам, на Север. Зарплата больше 200 т.р. гарантирована, если "подработки" типа "скорой" и т.д. то больше, жилье дают, дефицит кадров дикий. Ни одного отклика. При этом младший и средний медперсонал в полной заднице, там реальные копейки, на Севере было около 40 тыс. Но с того времени наша "главная" убила все до основания, теперь туда уже точно никто не поедет, а сама уехала. Наверное туда, откуда ее и поставили, в край, про который тут написано :-)