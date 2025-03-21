Минздрав беженцев и катастроф: «Сколько может продолжаться произвол главврачей и их замов?»

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Комментарии
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Александр Серегин
...и что опять Путин не знает???или не хочет знать???
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6 час.
Евгений Петров
Тут все очень спорно. Несколько лет назад, я еще не ушел на пенсию, я предлагал тем, кто говорил, что мало платят, приехать к нам, на Север. Зарплата больше 200 т.р. гарантирована, если &quot;подработки&quot; типа &quot;скорой&quot; и т.д. то больше, жилье дают, дефицит кадров дикий. Ни одного отклика. При этом младший и средний медперсонал в полной заднице, там реальные копейки, на Севере было около 40 тыс. Но с того времени наша &quot;главная&quot; убила все до основания, теперь туда уже точно никто не поедет, а сама уехала. Наверное туда, откуда ее и поставили, в край, про который тут написано :-)
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3 час.
Алексей Смирнов
А может прекратить в стране поднимать цены? Ведь эта гонка цен с зарплатами ни к чему хорошему не приведёт.
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3 мин.
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