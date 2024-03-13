Командиров ВСУ раскритиковали за желание добраться до границ 1991 года: «Когда мы туда доползем?»

КИЕВ, 13 марта, ФедералПресс. Деморализованные солдаты украинской армии при существующем подходе будут «ползти» до границ 1991 года десятилетиями, считает майор ВСУ в отставке Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».