Израиль и ХАМАС подписали cоглашение о прекращении огня в секторе Газа

Первый этап сделки предполагает освобождение двух тысяч палестинских заключенныхИзраиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали в Дохе соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны, сообщает Axios со ссылкой на источники.