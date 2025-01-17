Израиль и ХАМАС подписали cоглашение о прекращении огня в секторе Газа

Первый этап сделки предполагает освобождение двух тысяч палестинских заключенныхИзраиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве США и Катара подписали в Дохе соглашение о прекращении огня спустя 15 месяцев войны, сообщает Axios со ссылкой на источники.
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