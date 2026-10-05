Аккумулятор 7000 мА•ч, который рассчитан на 6 лет работы, экран 120 Гц, поддержка карт памяти — от $170. Представлен смартфон Realme P4s Lite

Бюджетный смартфон на Unisoc T7250 оснащен 6,75-дюймовым дисплеем, поддерживает 15-ваттную зарядку Realme представила смартфон P4s Lite, который стал еще одной моделью семейства P4.
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