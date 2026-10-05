iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Аккумулятор 7000 мА•ч, который рассчитан на 6 лет работы, экран 120 Гц, поддержка карт памяти — от $170. Представлен смартфон Realme P4s Lite

Аккумулятор 7000 мА•ч, который рассчитан на 6 лет работы, экран 120 Гц, поддержка карт памяти — от $170. Представлен смартфон Realme P4s Lite

Бюджетный смартфон на Unisoc T7250 оснащен 6,75-дюймовым дисплеем, поддерживает 15-ваттную зарядку Realme представила смартфон P4s Lite, который стал еще одной моделью семейства P4.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым