Вместо ученика — цифра: ЕГЭ в школах потребовали отменить в пользу другого формата

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил «Известиям», что после периода сдачи ЕГЭ будет возможно проведение экспертного обсуждения инициативы о его отмене, которую предложили депутаты сразу трех фракций Госдумы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии