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Вместо ученика — цифра: ЕГЭ в школах потребовали отменить в пользу другого формата

Вместо ученика — цифра: ЕГЭ в школах потребовали отменить в пользу другого формата

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил «Известиям», что после периода сдачи ЕГЭ будет возможно проведение экспертного обсуждения инициативы о его отмене, которую предложили депутаты сразу трех фракций Госдумы.

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