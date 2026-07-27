Associated Press: Катар и Пакистан продвинули переговоры по Ирану

Катар и Пакистан добились прогресса в урегулировании иранского конфликта, сообщает Associated Press. Президент США Дональд Трамп решил не усиливать удары по Ирану, несмотря на слухи о нехватке боеприпасов, которые он позже опроверг.
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