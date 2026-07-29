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Живая Кубань

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Краснодарский бизнесмен заплатит огромный штраф за «пиратских» Винни-Пуха и Чебурашку: «Союзмультфильм» довел дело до кассации

Краснодарский бизнесмен заплатит огромный штраф за «пиратских» Винни-Пуха и Чебурашку: «Союзмультфильм» довел дело до кассации

Краснодарский бизнесмен заплатит огромный штраф за «пиратских» Винни-Пуха и Чебурашку: «Союзмультфильм» довел дело до кассацииВ Краснодарском крае поставлена финальная юридическая точка в громком деле о незаконной торговле культовыми мультфильмами.

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