Краснодарский бизнесмен заплатит огромный штраф за «пиратских» Винни-Пуха и Чебурашку: «Союзмультфильм» довел дело до кассации

Краснодарский бизнесмен заплатит огромный штраф за «пиратских» Винни-Пуха и Чебурашку: «Союзмультфильм» довел дело до кассацииВ Краснодарском крае поставлена финальная юридическая точка в громком деле о незаконной торговле культовыми мультфильмами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии