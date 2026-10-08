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ГТРК Татарстан

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В Казани в Историческом парке проведут экскурсии о великих победах и тайнах империи

В Казани в Историческом парке проведут экскурсии о великих победах и тайнах империи

17 и 18 октября в Казанском Историческом парке «Россия — Моя история» пройдет познавательная программа «Хроники великой страны».

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