В Казани в Историческом парке проведут экскурсии о великих победах и тайнах империи

17 и 18 октября в Казанском Историческом парке «Россия — Моя история» пройдет познавательная программа «Хроники великой страны».
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