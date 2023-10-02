В Тобольске пострадавший при взрыве газа находится в реанимации

Еще двое жителей госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщают властиОдин из пострадавших в результате пожара в жилом доме в Тобольске находится в реанимации, еще два человека — в профильном отделении, их состояние удовлетворительно.
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