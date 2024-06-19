Госдума приняла «закон военного времени» о миграции

Олег Самойлов Люда! НЕ связывайтесь с идиотом! ОнО понятия НЕ имеет, где находится вяликая дзяржава, а все туда же плясать стремится!

ТН Татьяна Недогреева Эти все прозаседавшиеся просто затягивают время,этим хотят понизить градус народноговозмущения. Делают вид, что работают в поте лица, а на деле дальше предложений и разработкипланов дело не идет. Сколько выслали? А сколько в,ехало? Сколько стало? Ну и где крутые меры? А зачем им крутые меры. Они же мигранских доходов лишаться.