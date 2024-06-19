Юрий Кот Госдума приняла законопроект как первый шаг к нормализации миграционной политики Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект, усиливающий контроль за пребыванием иностранных граждан.
Госдума приняла «закон военного времени» о миграции
Комментарии
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Олег Самойлов
Люда! НЕ связывайтесь с идиотом! ОнО понятия НЕ имеет, где находится вяликая дзяржава, а все туда же плясать стремится!
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20 мин.
ТН
Татьяна Недогреева
Эти все прозаседавшиеся просто затягивают время,этим хотят понизить градус народноговозмущения. Делают вид, что работают в поте лица, а на деле дальше предложений и разработкипланов дело не идет. Сколько выслали? А сколько в,ехало? Сколько стало? Ну и где крутые меры? А зачем им крутые меры. Они же мигранских доходов лишаться.
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18 мин.
Олег Самойлов
Насчет "стукачество". Стукачество - это ложное ДОНЕСЕНИЕ на того или иного человека, а сообщение о НЕПРАВОМЕРНЫХ действиях - информация в целях предотвращения преступления. Например, собирается мурло в лом пьяное ехать на машине за доппайком в магазин за три-пять кварталов, то СООБЩЕНИЕ об этой падали НИКАК НЕ является стукачеством, а ПОПЫТКОЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ по факту преступления! И подобных примеров можно привести горы!
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17 мин.
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