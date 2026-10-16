На участке 5-й просеки возле дома № 10 на улице Солнечной с 19 октября по 5 ноября заменят 60 метров теплосети и построят новый железобетонный канал с неподвижными опорами, из-за чего движение транспорта будет ограничено.
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