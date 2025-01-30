ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 040 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Фаина Юсупова
    Ну и что дальше?Снова понатыкать везде своё оружие,а дальше?Все в Америке и вся Европа думают этим защитить себя от Р...В США анонсировал...
  • Надежда Донцова
    Что так? Это же ваше любимая укрохуйня’В Финляндии назва...

Эксперт назвал основные причины закрытия магазинов «Светофор» в Москве

Эксперт назвал основные причины закрытия магазинов «Светофор» в Москве

В Москве по искам Роспотребнадзора приостанавливают работу магазины торговой сети «Светофор». Как рассказал 30 января «Известиям» генеральный директор отраслевой консалтинговой компании «Старт качества» Константин Деревсков, основная угроза для торговой сети перед Роспотребнадзором заключается в отсутствии программы контроля вредителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх