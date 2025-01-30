Эксперт назвал основные причины закрытия магазинов «Светофор» в Москве

В Москве по искам Роспотребнадзора приостанавливают работу магазины торговой сети «Светофор». Как рассказал 30 января «Известиям» генеральный директор отраслевой консалтинговой компании «Старт качества» Константин Деревсков, основная угроза для торговой сети перед Роспотребнадзором заключается в отсутствии программы контроля вредителей.
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