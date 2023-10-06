Экспедиция к предкам: остановка в пути или агрореволюция на местах

Основное направление статей нашего цикла – это рассказ о судьбе Хомо Итер, то есть «человека путешествующего», ведь всю свою древнюю историю, как мы это ужу успели увидеть, он только тем и занимался, что передвигался из одного региона в другой, с континента на континент.