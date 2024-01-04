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Мбаппе о Месси: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что получишь мяч. Это роскошь»

Мбаппе о Месси: «Скучаю. С ним чувствуешь уверенность, что получишь мяч. Это роскошь»

Аргентинец, который летом перешел в «Интер Майами», выступал за «ПСЖ» два года. Вчера команда выиграла Суперкубок Франции – первый трофей после ухода Месси и Неймара.

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