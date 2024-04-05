В Смоленске остановили поиски пропавшего ребенка

Поиски пропавшего в областном центре мальчика завершены. Об этом сообщили поисковики «Сальвара». Напомню, ранее появилась ориентировка о 14-летнем школьнике, который ушел из дома на улице Рыленкова и не вернулся.
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