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Bloomberg: Джо Байден объявил финансовым донорам, что не снимет свою кандидатуру

Bloomberg: Джо Байден объявил финансовым донорам, что не снимет свою кандидатуру

Действующий президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств в Хэмптоне, Нью-Йорк заявил, что намерен продолжить борьбу за победу в президентской гонке, несмотря на провальные дебаты с бывшим президентом Дональдом Трампом.

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