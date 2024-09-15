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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пономарев об автоголе Литвинова: «Он очень ненадежно действует в обороне в последнее время. И в принципе плохо отбирает мяч, низкая скорость у него»

В 8‑м туре Мир РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1). Хозяева сравняли счет благодаря автоголу Руслана Литвинова.

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