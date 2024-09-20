В Севастополе к работам по озеленению привлекали нелегалов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе оперативники пресекли деятельность гражданина Беларуси и жителя Москвы, организовавших канал незаконной миграции иностранцев на территорию России, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.
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