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Лента новостей Крыма

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В Севастополе к работам по озеленению привлекали нелегалов

В Севастополе к работам по озеленению привлекали нелегалов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе оперативники пресекли деятельность гражданина Беларуси и жителя Москвы, организовавших канал незаконной миграции иностранцев на территорию России, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.

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