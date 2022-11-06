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Самсонов травмировал колено, пытаясь отразить буллит в матче с «Бостоном». Он не вышел на 3-й период, но одержал 6-ю победу в сезоне

Самсонов травмировал колено, пытаясь отразить буллит в матче с «Бостоном». Он не вышел на 3-й период, но одержал 6-ю победу в сезоне

Илья Самсонов получил травму колена в матче с «Бостоном».  Вратарь «Торонто» не вышел на третий период, уступив место в воротах Эрику Кельгрену.

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