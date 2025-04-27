«Ядерного конфликта не будет»: Пакистан не собирается начинать войну с Индией, но ответит в случае нападения

Пакистан не планирует начинать боевые действия против Индии, но допускает эскалацию конфликта в случае, если индийская армия перейдет к активным действиям.
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