HRW: Полное отсутствие связи в Газе будет прикрытием для массовых преступлений

Практически полное отсутствие связи в секторе Газа, сложившиеся после ударов Израиля в ночь на 28 октября, может быть использовано в качестве прикрытия с целью совершения военных преступлений массового характера.
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