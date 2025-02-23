Стала известна дата возможного обсуждения плана по Украине между Трампом и Стармером

WSJ: Стармер может обсудить с Трампом план по миротворцам на Украине 27 февраля Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп могут обсудить план по размещению европейских миротворцев на Украине в четверг, 27 февраля.