Стала известна дата возможного обсуждения плана по Украине между Трампом и Стармером

WSJ: Стармер может обсудить с Трампом план по миротворцам на Украине 27 февраля Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент США Дональд Трамп могут обсудить план по размещению европейских миротворцев на Украине в четверг, 27 февраля.
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