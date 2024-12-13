Главный фигурант дела о некачественных бронежилетах Есипов признал вину

Гендиректор компании «Пикет» Андрей Есипов, который является главным обвиняемым по делу о поставке некачественных бронежилетов в Россию на сумму около 2 млрд рублей, признал вину, говорится в материалах дела.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии