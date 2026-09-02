❗️ Фермера под Ростовом оштрафовали на 60 тысяч рублей после падения дрона на поле 64-летний Александр не успел убрать стерню с участка, куда позже упал сбитый беспилотник.
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