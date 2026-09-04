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На Украине боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США

На Украине боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США

Боевик Интернационального легиона ВСУ убил на Украине двух граждан США, следует из внутренних документов Службы безопасности Украины (СБУ).

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