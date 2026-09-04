На Украине боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух граждан США

Боевик Интернационального легиона ВСУ убил на Украине двух граждан США, следует из внутренних документов Службы безопасности Украины (СБУ).
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