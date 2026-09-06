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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Ювентуса» 2 победы и ничья с «Миланом» на старте сезона

У «Ювентуса» нет поражений в трех первых матчах сезона.  Сегодня команда Лучано Спаллетти сыграла вничью с «Миланом» в 3-м туре Серии А, отыгравшись на 92-й минуте (1:1).

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