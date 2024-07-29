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Подробности пожара по адресу С. Лазо д.5

Подробности пожара по адресу С. Лазо д.5

В 8:38 поступило сообщение о загорании балка по адресу С. Лазо 5 кв. 1. На место выехали пожарные. Пожар удалось ликвидировать в 9 часов 53 минуты Руководители профильных городских структур работали на месте пожара.

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