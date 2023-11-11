Женщина и двое детей пострадали в массовом ДТП в Барнауле

Участниками серьезной аварии на шоссе Ленточный бор стали четыре автомобиля Женщина и двое детей пострадали в результате массового столкновения автомобилей на шоссе Ленточный бор в Барнауле, сообщили в городской ГИБДД.
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