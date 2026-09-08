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Царьград

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Чемпионат инвесторов стартует 7 сентября с призовым фондом 50 млн руб

Чемпионат инвесторов стартует 7 сентября с призовым фондом 50 млн руб

Чемпионат инвесторов пройдет с 7 сентября по 27 ноября. Участники соревнуются в шести турнирах, включая новый для начинающих — «РИЧ Без фьючерсов».

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