Чемпионат инвесторов стартует 7 сентября с призовым фондом 50 млн руб

Чемпионат инвесторов пройдет с 7 сентября по 27 ноября. Участники соревнуются в шести турнирах, включая новый для начинающих — «РИЧ Без фьючерсов».
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