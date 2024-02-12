Аляскапокс: Власти США подтвердили первую смерть от нового вируса

Пожилой мужчина стал первым человеком, умершим после заражения аляскапоксом, подтвердили представители здравоохранения США, призвав врачей сохранять бдительность в отношении признаков недавно открытого вируса.
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