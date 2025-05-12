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Автомобиль HAVAL F7: какие моторы доступны и что выбрать

Автомобиль HAVAL F7: какие моторы доступны и что выбрать? Новый автомобиль HAVAL F7 стремительно набирает популярность на территории РФ.

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