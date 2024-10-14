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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Есть стали больше, есть стало дороже». Минимальный набор продуктов в Севастополе подорожал

«Есть стали больше, есть стало дороже». Минимальный набор продуктов в Севастополе подорожал

За восемь месяцев текущего года инфляция в Севастополе составила 8,8%. Среди продуктов питания с января по август 2024 года значительней всего подорожали куриные яйца (+32,3%), плодоовощная продукция, включая картофель (+21,2%), мясо и птица (+16,4%), сахар-песок (+8,9%), молоко и молочная продукция (+8%).

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