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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь «Оренбурга» Москвичев: «Неплохо начали сезон, но матч с ЦСКА опустил нас на землю. Будем претендовать на пятерку» 

- На какое место «Оренбург» претендует в этом сезоне? – Конечно, хочется претендовать на максимально высокие позиции.

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