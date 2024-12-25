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Аморим — о протекшей крыше «Олд Траффорд»: «Если бы я знал как, то решил бы все проблемы «МЮ», и даже эту»

Аморим — о протекшей крыше «Олд Траффорд»: «Если бы я знал как, то решил бы все проблемы «МЮ», и даже эту»

Во время пресс-конференции главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима случился конфуз — его речь была прервана из-за протекшей крыши.

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