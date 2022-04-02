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Папа Римский Франциск не исключил возможность визита в Киев

Папа Римский Франциск не исключил возможность визита в Киев

Папа Римский Франциск заявил, что рассматривает возможность поездки на Украину. Соответствующую информацию предоставил в субботу, 2 апреля, сотрудник американского телеканала NBC NEWS Клаудио Лаванга.

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